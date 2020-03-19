بالفيديو| ظافر العابدين يتحدث عن أقوى سلاح في مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان ظافر العابدين عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو وجه من خلاله عدة نصائح لجمهوره ومتابعيه، بشأن التعامل مع فيروس كورونا، مصحوبًا بتعليق "كلنا يد واحدة.. ابقوا آمنين".

وقال ظافر: "أتمنى تكونوا بخير حابب اتكلم شوية عن موضوع الكورونا، كلنا بنسمع عنه حابب أقول معلومات يمكن كلكم سمعتوها بس مهم في الوقت ده نعاود نقولها تاني، كلنا نعاود نأكد على غيرنا عشان نطبقها عشان نحافظ على أرواحنا من هذا الوباء بأشياء بسيطة جدا".

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وتابع:"لازم نحافظ على نظافتنا ونظافة إيدينا كل ما نحس اننا لمسنا أشياء ومنلمسش وشنا كتير، ولما نقابل ناس أصحابنا وأحبابنا نخللي مسافة بينا وبينهم، ولو شكينا أن عندنا هذا الوباء، نحاول نقعد ونعزل روحنا عن الناس اللي نعرفهم ممكن يكون الموضوع مقلق ومتعب شوية، لكن مهم جدا عشان نحمي أوراحنا وأرواح اللي عايشين معانا في المجتمع".

وأضاف ظافر "سمعنا قرارات جيدة من كل دول العالم، كل دولة بتحاول تحمي شعبها حسب ظروفها الإقتصادية وإمكانياتها، لكن يظل أهم شيء وأقوى سلاح عندنا كمواطنين هو إننا نقوم بواجبنا، مهما اتسكرت الحدود والحكومات وفرت مستشفيات، لازم الناس متخرجش برا ديارها، ونقوم بأبسط الأشياء ونحافظ على نضافتنا والمسافات وعزل ارواحنا، لازم نكون مسؤولين وواعيين، حماية لينا ولغيرنا، اتمنالكم كل الخير أن شاء الله الوضع ده يعدي ونكون كلنا مع بعضنا".