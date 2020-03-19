صورة تجمع أمير كرارة وياسر جلال في كواليس التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الفنان أمير كرارة والفنان ياسر جلال، من موقع تصوير مسلسل "الفتوة" الذي يجسد فيه الثاني شخصية الفتوة حسن الرفاعي. أمير كرارة يشارك في السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل "الاختيار"، ويجسد خلاله شخصية الشهيد أحمد صابر المنسي، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي. أما الفنان ياسر جلال، فيشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "الفتوة"، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

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