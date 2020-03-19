طارق الشناوي يكشف لماذا يعتبر شكري سرحان الممثل الأول في قائمة أفضل 100 فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إنه شارك في استفتاء أجراه مهرجان القاهرة عام 1996، بمناسبة مرور 100 عام على بداية دخول السينما لمصر، لاختيار أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كان شكري سرحان هو أفضل ممثل في هذه القائمة برصيد 11 فيلم.

وأكد "الشناوي" في تصريح خاص لمصراوي، أن شكري سرحان حظي بهذا العدد لأنه كان الهدف الأول لكبار المخرجين الذين تحتل أفلامهم المراكز الأولى بالقائمة، مثل يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، والأخير كان يعتبر "شكري" أهم اختياراته ويكفي ترشيحه له لبطولة فيلم "شباب إمرأة".

وأشار الناقد الكبير إلى أن الأمر ينطبق كذلك على كمال الشيخ، وغيره من المخرجين، وبالتالي فوجوده في الترتيب الأول لهذه القائمة منطقي، فالمخرجين الكبار أصحاب النصيب الأكبر في القائمة كانوا يعتبرون "شكري" أول اختياراتهم، حتى الجيل الذي جاء بعد هذه الأسماء الكبيرة مثل حسين كمال، نجده أيضا يضع اسم "شكري" في الحسبان.

وتابع: "شكري كذلك كان متنوعا، فكان يلعب كل الأدوار، الفتى المحبوب، الشرير، الخائن، الفلاح الساذج، وهذا الأخير جسده بشكل رائع في شخصية إمام الفتى الريفي في فيلم شباب إمرأة".

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وأضاف: "كان البعض يقترح على صلاح أبو سيف ترشيح عمر الشريف في هذا الدور، لكن صلاح أبو سيف فضل اختيار شكري سرحان".

وأوضح أنه كان متواجدا حتى نهاية حياته، وكان مستمرا في تقديم الأعمال التليفزيونية، وفي السنوات الأخيرة نجد الخطاب الديني قد سيطر عليه سواء في اختياراته أو حديثه.

واستكمل: "شكري كفنان كان عنده قيم، أنا فاكر في اللص والكلاب، قالهم إن كمال الشناوي بدأ تاريخه ومشواره الفني قبلي، فاسمه لازم يتكتب قبلي، كان عنده قيم خاصة يطبقها على نفسه، رغم انه كان بطل العمل، لكنه كان صاحب مبادئ".

وأكد "الشناوي" أن شكري كان ينتمي لعائلة فنية، ومن الطريف أن الفنان سامي سرحان شقيقه الأصغر، كان من ضمن الشخصيات التي شاركت في "الجريمة" التي عرضها فيلم "إحنا التلامذة"، والذي شارك في بطولته شكري سرحان، وكانت تتحدث عن جريمة قتل شارك فيها 3 شبان، وكان شقيقه من بينهم، وعاطف سالم حينما التقى بالجناة وجد من بينهم شقيق "شكري"، وجرأة "شكري" أنه تحمس لتقديم جريمة قدمها شقيقه حتى تصل رسالة للمجتمع بأن على الجميع أن يهتم بأبنائه وحل مشاكلهم حتى لا تكون العواقب سيئة".