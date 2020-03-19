محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة ظهر خلالها مرتديًا قناعًا لونه ذهبي.

وكتب رمضان في تعليقه على الصورة "الوقاية خير من العلاج"، في إشارة منه إلى أهمية أن يحافظ الجمهور على صحتهم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير دوره في مسلسل "البرنس"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة نور، روجينا، دنيا عبدالعزيز، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقناع ذهبي.. محمد رمضان لجمهوره: الوقاية خير من العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.