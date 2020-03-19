محمد أمين راضي لـ"الخليج 365": "حنية أكتر شخصية تعبتني في مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب محمد أمين راضي، إن الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" سيكون مختلف تمامًا عن الجزء الأول والذي تم عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد الالكترونية.

وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجزء الثاني نوع مختلف عن الأول، وهو ما جعلني أشعر بالخوف قليلا، لأن هناك خطورة أن يحدث تغيير من نوع لنوع آخر، لكن أراهن على أن الناس ستفهم"، لافتًا إلى أن الجزء الثاني سيتضمن إجابات على كثير من أسئلة الجمهور فيما يتعلق بما شاهدوه في الجزء الأول.

وبسؤاله عن أكثر شخصية أتعبته في كتابتها، أوضح "شخصية حنية التي قدمتها الفنانة رانيا يوسف"، أما أصعب مشهد فأشار أنه سيُعرض في الجزء الثاني وسيكون لـ"حنية" وشيء سيحدث خلاله لن يستطيع الكشف عنه.

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، صبري فواز، محمد جمعة، أسماء جلال.