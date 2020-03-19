محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة هندعبدالحليم، لمسلسها الجديد "حكايات بنات 4"، والتي تشارك في بطولته.
ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" تجمع بطلات الجزء الجديد، وعلقت: "استنوا عرض الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات (من أول السطر)، على on E ابتداء من يوم 21 مارس ، بعد بكرة يوم السبت".
مسلسل "حكايات بنات" بطولة هندعبدالحليم، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر هند عبدالحليم تكشف موعد عرض"حكايات بنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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