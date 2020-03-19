هند عبدالحليم تكشف موعد عرض"حكايات بنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة هندعبدالحليم، لمسلسها الجديد "حكايات بنات 4"، والتي تشارك في بطولته.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" تجمع بطلات الجزء الجديد، وعلقت: "استنوا عرض الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات (من أول السطر)، على on E ابتداء من يوم 21 مارس ، بعد بكرة يوم السبت".

مسلسل "حكايات بنات" بطولة هندعبدالحليم، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.