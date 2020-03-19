رامي جمال يعلن التبرع لمستشفيات العزل في الدقهلية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

أعلن الفنان رامي جمال أن يوجه تبرعاته لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب رامي عبر حسابه على تويتر:" قررت التبرع لمستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية ومحافظه القاهرة بالمواد الطبية والغذائية، وأوعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائي الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل في أي مستشفى يختاروها".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" وتحديدا في 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة "نجوم ريكوردز" ‏على يوتيوب.