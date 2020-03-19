تراند اليوم : فنانة شهيرة تتعرض لهجوم شديد بسبب هذه الصورة وترد: أنتم غير محترمين



ردت الفنانة التركية الشابة هازال كايا، 30 عاما، بقسوة على الهجوم الذي تعرضت له من قبل العديد من جمهورها "التركي" تحديدًا لأنها نشرت صورة طفلها "فكرت" وأخفت ملامحه.

هازال كايا المعروف عنها الهدوء والرصانة لم تتحمل الإهانات التي تعرضت منها التعالي والغرور، فطالبت بعدم تدخل أحد في خصوصياتها وحياتها الشخصية، وقالت:" أنشر صورة طفلي عندما أريد، ولا أتدخل بشؤونكم وبأولادكم".

وأضافت بطلة مسلسل "العشق الممنوع":" جمهوري يحترم خياراتي الشخصية، لذا لا يمكنني أن أعدكم بينهم، لأنكم من الصنف الذي لا يحترم أحدًا ولا يعجبه مهما فعلنا".

وتابعت: "عوضًا عن الاتحاد بزمنٍ نواجه به فيروسًا عالميًا، تفرقون بين البشر وتشتمون".

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وكانت الفنانة قد نشرت صورة سيلفي عبر صفحتها على انستغرام، مع طفلها حديث الولادة، علقت عليها: "Stay home,stay safe .. وتعني: المكوث في المنزل يعني البقاء سالما".

وظهرت هازال وهي ترتدي تيشرت من اللون الأبيض، ورفعت شعرها إلى الخلف بطريقة ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز من جمال ملامحها، واكتفت بالظهور بدون أي مساحيق تجميل، وهو ما أظهر أيضا جمال ولون عينيها الخضراء.







