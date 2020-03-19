تراند اليوم : شاهد.. رسالة مؤثرة من أحلام إلى أول فنانة مصابة بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة وجهتها الفنانة الإماراتية أحلام، لصديقتها هند البحرينية التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا أمس، الأربعاء، من خلال فيديو نشرته بـ "إنستجرام".

وكتبت أحلام تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" تقول فيها: "حبيبتي وأختي وصديقتي هند البحرينية، سلامتك اختي.. بتطلعين بالسلامة بإذن واحد أحد وكلنا نحببببك".

وأضافت: "وانتي قوية وشدي حيلك بتطلعين لوليدك وحبايبك وجمهورك الكبير نحببببك وانتي بإذن الله أقوى من #كورونا، استودعتك الرحمن وآسفة لأني تو اعرف هالخبر".

وأصبحت هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بكورونا الذي اجتاح العالم وأصاب أكثر من 225 ألف شخص حول العالم.