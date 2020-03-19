فيديو.. أحمد سعد يطمئن جمهوره بأغنية "أزمة وهتعدي"

قرر الفنان أحمد سعد بث حالة من الطمأنينة لدى الشعب المصري عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ونشر الذعر لدى الجماهير، وطرح سعد أغنية جديدة تحت عنوان "أزمة وهتعدي" على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب. وجاء قرار طرح الأغنية في الوقت الحالي بهدف بث حالة من الطمأنينة لدى الشعوب العربية بأن أزمة كورونا سوف نتغلب عليها دون وقوع خسائر، كما طالب المواطنين بعدم الهلع ولكن باتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الطبية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. التعليمات الطبية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. Advertisements يذكر أن الأغنية من كلمات أحمد إبراهيم ومن غناء وألحان أحمد سعد، ومن جهة أخرى يستعد سعد لطرح أغنية مهرجانات مع حسن شاكوش والتى سيتم تصويرها قريب وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي.

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