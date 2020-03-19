يشارك عدد كبير من الفنانين حول العالم بالتوعية بأهمية المكوث في المنازل ومن بين المنضمين للحملة كانت الممثلة التركية هازال كايا.
نشرت كايا صورة لها مع طفلها على حسابها الرسمي بموقعتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها " خليك بالبيت.. خليك فى الامان. "
تفاعل عدد كبير مع منشور هازال كايا ومن بينهم الفنانة نسرينطافش بالإضافة لقرابة 800 ألف شخص، كما تلقت العديد من التعليقات.
الجدير بالذكر أن هازال كايا اشتهرت في مصر والدول العربية عن طريق مسلسل العشق الممنوع ومن ثم مسلسل اسميتها فريحة والذين كانا بوابة التعرف على عليها في المجتمع المصري والعربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة التركية هازال كايا مع طفلها ترفعان شعار خليك بالبيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.