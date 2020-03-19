فن ومشاهير

الفنانة التركية هازال كايا مع طفلها ترفعان شعار خليك بالبيت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يشارك عدد كبير من الفنانين حول العالم بالتوعية بأهمية المكوث في المنازل ومن بين المنضمين للحملة كانت الممثلة التركية هازال كايا. 

 

نشرت كايا صورة لها مع طفلها على حسابها الرسمي بموقع

تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها " خليك بالبيت.. خليك فى الامان. "

 

 

Advertisements

تفاعل عدد كبير مع منشور هازال كايا ومن بينهم الفنانة نسرين

طافش بالإضافة لقرابة 800 ألف شخص، كما تلقت العديد من التعليقات. 

 

 

الجدير بالذكر أن هازال كايا اشتهرت في مصر والدول العربية عن طريق مسلسل العشق الممنوع ومن ثم مسلسل اسميتها فريحة والذين كانا بوابة التعرف على عليها في المجتمع المصري والعربي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة التركية هازال كايا مع طفلها ترفعان شعار خليك بالبيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا