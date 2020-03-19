الفنانة التركية هازال كايا مع طفلها ترفعان شعار خليك بالبيت

يشارك عدد كبير من الفنانين حول العالم بالتوعية بأهمية المكوث في المنازل ومن بين المنضمين للحملة كانت الممثلة التركية هازال كايا.

نشرت كايا صورة لها مع طفلها على حسابها الرسمي بموقع

تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها " خليك بالبيت.. خليك فى الامان. "

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تفاعل عدد كبير مع منشور هازال كايا ومن بينهم الفنانة نسرين

طافش بالإضافة لقرابة 800 ألف شخص، كما تلقت العديد من التعليقات.

الجدير بالذكر أن هازال كايا اشتهرت في مصر والدول العربية عن طريق مسلسل العشق الممنوع ومن ثم مسلسل اسميتها فريحة والذين كانا بوابة التعرف على عليها في المجتمع المصري والعربي.