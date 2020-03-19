فيديو نادر للفنان الراحل فريد شوقي والدي كان يلقبونه "بلبل حزب الوفد" في الخطابة

في فيديو تسجيلي نادر للفنان الراحل فريد شوقي خلال برنامج حواري بالتلفزيون اللبناني عام ١٩٦٦ ،أكد الفنان الراحل ،أن والده كان يلقبونه بلبل حزب الوفد في الخطابة أيام الثلاثينات ،وأن

والده هو أستاذه و أول من شجعه لدخول معهد التمثيل .

وأشار فريد شوقي إلى أنه كان من أوائل أول دفعة تخرجت من معهد

التمثيل ،وكان معه الفنانة الراحلة فاتن حمامة،والفنان صلاح منصور ،والفنانة نعيمة وصفى ،وكانت فرقته التى كان يعمل بها قبل إنشاء المعهد، من أوائل المرشحين لدخول معهد التمثيل ،حيث تم اختيار ١٠ أفراد منهم من بين آلاف من المتقدمين .شاهد الفيديو:



