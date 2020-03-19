بعنوان "جه دورنا".. رامي جمال يتوجه لمستشفيات العزل بهذا التصرف

أعلن رامي جمال عن حملة تبرعات لمستشفيات العزل المتواجدة في مختلف المحافظات المصرية ضد وباء كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

واتخذ رامي الإجراء كالآتي:"قررت التبرع لمستشفيات العزل

في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بالمواد الطبية والغذائيةووعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض وبطلب من كل أصدقائي الفنانينورجال الأعمال التصرف بالمثل في اي مستشفى يختاروها".

يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته "انا لوحدي" الذي ضم 15 أغنية ومنها "لو ع النسيان، بعد مااغيب، لقلبك سلام، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، عيونك خطر"، بالإضافة إلى طرح كليب "سقف" الذي بلغ أكثر من 17 مليون على "يوتيوب".