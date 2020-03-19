أعلن رامي جمال عن حملة تبرعات لمستشفيات العزل المتواجدة في مختلف المحافظات المصرية ضد وباء كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
واتخذ رامي الإجراء كالآتي:"قررت التبرع لمستشفيات العزلفي محافظتي الدقهلية والقاهرة، بالمواد الطبية والغذائيةووعد بهدايا لكل أبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض وبطلب من كل أصدقائي الفنانينورجال الأعمال التصرف بالمثل في اي مستشفى يختاروها".
يذكر أن رامي قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته "انا لوحدي" الذي ضم 15 أغنية ومنها "لو ع النسيان، بعد مااغيب، لقلبك سلام، فكرة المتساب، أنا لوحدي، سقف، عيونك خطر"، بالإضافة إلى طرح كليب "سقف" الذي بلغ أكثر من 17 مليون على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعنوان "جه دورنا".. رامي جمال يتوجه لمستشفيات العزل بهذا التصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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