آية عاطف تتعاون مع علاء عزت في أغنية جديدة لعيد الأم

يتعاون المطرب علاء عزت مع الشاعرة آية عاطف في أغنية جديدة من المقرر نشرها قريبًا بمناسبة عيد الأم ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمها والانتهاء من تسجيلها.
يشار أن الشاعرة آية عاطف تعاونت مع عدد من المطربين من بينهم عمرو الشاذلي في أغنية بعنوان "عايشة جوه مني" والتى طرحت بمناسبة عيد الأم العام الماضي وحققَّت نسب مشاهدات
الجدير بالذكر أن آية عاطف هي شاعرة وصحافية وممثلة تقوم بدراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وقد تعاونت مع العديد من الملحنين والموزعين.
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