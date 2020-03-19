محمد رمضان يحارب فيروس كورونا بقناع غريب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​محمد رمضان​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له ظهر فيها وهو يغطي رأسه بقناع غريب باللون الذهبي، وعلق: "الوقاية خير من العلاج"، وذلك لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أعرب البعض عن إعجابهم بخطوة رمضان هذه الطريفة، وفي المقابل إنتقده البعض الآخر، مشيرين إلى أنه يحاول لفت الإنتباه كعادته مستغلاً هذا الأمر الإنساني.

وقبل أيام سخر رمضان، من تفشى فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخرا على أنغام أغنيته "فيروس"، وأظهر الفيديو فيروس كورونا على هيئة وحش يضرب عدة دول مثل إيطاليا والصين وإيران، وتظهر فى الخلفية مصر بعيدة عنه لا يراها.

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