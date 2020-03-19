خاص الفن – دريد لحام: لم يصل إلى سوريا لأن الله حاميها

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري ​دريد لحام​ أن الوقاية من فيروس كورونا مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع من دون استثناء.

وطلب من جميع الناس التقيد بالتعليمات الوقائية، والالتزام بالمنازل قدر الإمكان لنحمي أنفسنا وعائلاتنا وأحبائنا من هذا الفيروس الخطير، وقال: "خليك بالبيت".

وأثنى صاحب شخصية "غوار" على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية والتي تدل على مسؤولية كبيرة، شاكراً الله بأن هذا الوباء العالمي لم يصل إلى ​سوريا​، لأن الله حامي هذا البلد.

ويشار إلى أن دريد لحام سيطل خلال شهر رمضان بمسلسل "شارك شيكاغو" مع المخرج محمد عبد العزيز، بينما بات من المؤكد تأجيل مشروع السينمائي مع المخرج باسل الخطيب لحين انتهاء الوباء العالمي.

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