أرنولد شوارزينيغر يواجه موجة من الانتقادات بعد خروجه من المنزل

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم ​أرنولد شوارزينيغر​، صباح يوم الأربعاء في لوس أنجلوس.

النجم البالغ من العمر 72 عاماً كان يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية.

ويأتي الأمر بعد أن نشر أرنولد فيديو يدعو فيه الناس للبقاء في منازلها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان برفقة أرنولد صديق له .

وواجه أرنولد الكثير من الانتقادات بسبب ذلك خاصةً أنه رصد وهو ينظف أنفه مرات عديدة بالمنديل.

وتجدر الإشارة أن في لوس انجلوس، خطوط خاصة على الطرقات من أجل ممارسة هواية ركوب الدراجة الهوائية.

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