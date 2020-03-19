كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدرية طلبة:" احود يمين إلهي يستر طريقك" أبرز جملي على "جي بي إس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة بدرية طلبة، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الفني" عن تفاصيل استخدام نبرة صوتها عبر تطبيق "جي بي إس" كخرائط جوجل.

وقالت بدرية،:" بعمل عليه حاليًا لينتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأكدت على أن كافة تعليماتها لسائقي السيارات ستكون بطريقة كوميدية".

وكشفت عن أبرز الجمل التي تستخدمها وهي،:" يمين إلهي تتستر"، وأعربت عن حماسها بفكرة التطبيق بصوتها".

Advertisements

ومن ناحية آخرى قالت أنها تستعد لعدة أعمال درامية في شهر رمضان المقبل أبرزها،:"مسلسل"فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام،ومع محمد رمضان في مسلسل"البرنس"، وأيضًا مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل"ونحب تاني ليه".

في سياق آخر تقدم حاليًا الفنانة بدرية، برنامج على شبكة"النهار" مع الفنانة انتصار ويحمل البرنامج عنوان "بيت ريا وسكينة" وهو برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

بدرية وانتصار قدمتا مؤخرا مسرحية "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا"، ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال"، وهى تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.