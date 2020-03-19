صور: فهرية افجان وصلت إلى الوزن المثالي... هكذا أصبح شكلها

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نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان، صورا لها عبر حسابها على انستقرام، في حديقة منزلها حيث كانت تستمتع بالطقس الجميل.
وبدت فهرية رشيقة بجمبسوت جينز، وقد استعادت وزنها بعد مرور عام على ولادة ابنها كاران.
وكانت فهرية قد تعرصت للتنمر، بعد انتشار صورة لها العام الماضي، بعد مرور أشهر على ولادة ابنها، حيث تسلسل الباباراتزي إلى حديقة فيلا استأجرتها وزوحها بوراك أوزجيفيت لقضاء الآجازة في بودروم، وتم التقاط صور لها في حوض السباحة والسخرية من وزنها الزائد، الأمر الذي دفع ببوراك إلى الرد، مؤكدا أن فهرية جميلة بكل حالاتها.
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