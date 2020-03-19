الكورونا يصل إلى مسلسل Friends... هذا ما حصل قبل ساعات

اكدت مجلة فاريتي في تقرير لها، أن تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل “فريندز” الشهير تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء في التقرير أن التصوير، الذي كان مقررا، خلال الأسبوع المقبل، تأجل إلى شهر مايو على أقرب تقدير.
وكانت شركة “وارنر ميديا” قد نجحت في الاتفاق مع طاقم عمل المسلسل لإنتاج حلقة خاصة مرتجلة، وبلا عنوان، بمناسبة تدشين خدمة إتش.بي.أوماكس للبث.
وقد لقيت الخطوة حماس محبي المسلسل الشهير، كذلك نجوم العمل الذين كان مقدراً لهم الاجتماع في حلقة قد تمتد إلى موسم كامل، إلا أن انتشار الفايروس الذي عطل الأعمال الفنية أجّل المشروع وهو ما أدى إلى تخوف جمهوره من إمكاتية إلغائه نهائيا.
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