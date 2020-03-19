فنانة خليجية شهيرة تشكو من الضيق المادي : ” ثلاجتي فاضية زيرو “

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 04:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” سعاد سلمان ” أثار الكثير من الجدل بين المتابعين خاصة وإنه بدا أنه مسرب .

فظهرت سعاد سلمان في مقطع الفيديو وهي تشكو من الضيق المادي الذي تعاني منه لشخص تتحدث إليه وتسأله إمكانية أن تستدين منه بعض المال .. قائلة : ” ما عندك تسلفني والله محتاجة فلوس ورب الكعبة ” .

وتابعت : ” مضايقة ومخنوقة وفلوس المسرحية ما استلمتها للحين .. ودي اجيب أغراض حق البيت .. والله لاوريك تلاجتي هادي وهادي فاضية زيرو ” .

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وانتقد عدد كبير من المتابعين من قام بتسريب الفيديو الذي اساء لسمعة سعاد سلمان .. فيما تساءل البعض عن السبب من وراء إفلاسها خاصة بعد أن أجرت مؤخرا عملية تكميم للمعدة .