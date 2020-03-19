شاهد.. اعلامي لبناني يعزل نفسه عن عائلته بسبب خوفه ان يكون مصابا بالكورونا

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 04:59 مساءً - كشف الإعلامي اللبناني وسام بريدي عن اضطراره الى اللجوء للحجر الصحي بعيداً عن أسرته بسبب شكوكه بإصابته بـ “كورونا” جراء سفره الكثير في الفترة الأخيرة وتنقله في المطارات.

وأطل وسام بريدي في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، أعلن فيه عن اتخاذه لقرار صعب جداً من خلال إبتعاده عن أسرته والبقاء معزولاً في إقامة سفره بغية حماية عائلته والمحيطين به والآخرين وذلك بسبب سفره للخارج في الفترة الماضية وتنقلاته في المطار

وسام بريدي وبعد شرحه أسباب عزل نفسه، أكد أن ذلك هو الأفضل له ولعائلته وللجميع :”لأن ممكن ان انقل لهم الفيروس بحال إصابتي به مما يضعهم تحت خطر العدوى، .. بينما قرار عزلي الصحي سيحافظ على عائلتي وعلى كل الجميع الذين أتعامل معهم من أي عدوى محتملة، وأدعوكم الى أخذ الأمر بجدية وليس بمزاح”.

ودعا وسام بريدي من خلال الفيديو الى التقيد بالعديد من الإجراءات الإحترازية لتفادي العدوى من فيروس كورونا، فيما كان أعلن سابقا عن إغلاق مطعمه الذي يملكه في بيروت ضمن للحد من انتشار الفيروس ووفقا لتعليمات الحكومة اللبنانية بقرار إقفال جميع المطاعم في لبنان بهذه الفترة.

من الجدير ذكره بأن وسام بريدي متزوج من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التونسية ريم السعيدي ورزق منها مؤخرا بإبنته الثانية.