كورونا يبعد وسام بريدي عن أسرته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتخذ الإعلامي اللبناني وسام بريدي قرارا وصفه بأنه أصعب قرارا في حياته، لحماية أسرته من فيروس “كورونا”.

الإعلامي اللبناني نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كشف خلاله عن اتخاذه قرارا بالابتعاد عن أسرته ليدخل في حالة العزل الصحي، نظرا لسفره للخارج خلال الأيام الماضية وتنقله في المطار وعدد من الأماكن.

وأضاف: “بقالي 3 أيام عازل حالي.. اتخذت واحد من أصعب القرارات في حياتي وهو إني أكون بعيد عن عائلتي لأنه اضطريت أسافر الأسبوع الماضي وأنا موجود الآن خارج لبنان.. وذلك حماية لعائلتي لأنهم صارلهم معزولين لأكثر من شهرين بالبيت”.

وتابع: “الأفضل إن عيلتي تكون ببيتي ومرتاحين لأن أنا ممكن بتعرضلهم بالفيروس وميكونش في أي مخاطرة.. القرار اللي اخدته مش بس هيحافظ على عيلتي وعلى كل الناس اللي بتتعامل معايا يمكن أنا أكون حامل فيروس مش حاسس بيه.. أرجوكم هذا الموضوع مش هزار”.

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وكان الإعلامي اللبناني وسام بريدي قد رزق في شهر يناير الماضي بمولودته الثانية من زوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي.

وسام نشر صورة لزوجته من المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ورحب بقدوم مولودته، التي أطلق عليها اسم “آيا صوفيا”.

الإعلامي اللبناني أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “مرحبا بآيا صوفيا بريدي لعالمنا، يوم 14 يناير 2020”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

وكان الإعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي قد رزقا بمولودتهما الأولى ” بيلا ماريا”، صباح السبت 8 سبتمبر عام 2018، في إحدى المستشفيات الكبرى في إيطاليا.