زينة تعتذر لجمهورها بسبب «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية زينة، رسالة اعتذار لجمهورها بعد تصريحها السابق حول التقليل من فيروس كورونا مؤكدة خلال تصريحاتها في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مؤكدة أن المصريين يأكلون فسيخ وبصل، وهم أقوى من الكورونا.

زينة، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “أعتذر عن الفيديو اللي سجلته في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر أنا مش مستهينة بخطر فيروس، لكني أسأت التصرف، كنت خايفة إلى درجة الرعب، على نفسي وأمي وولادي، لكن أصحابي نصحوني بأني ما أنقلش خوفي للناس، وأتمنى إن كل واحد يقدر يقعد في البيت ماينزلش”.

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من ناحية أخرى تشارك زينة، في السباق الرمضاني بمسلسل “جمع سالم” من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة “التبني”، والعلاقات الأسرية.

يذكر أن زينة، يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائية فيلم “الفلوس” من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.

كما شاركت مؤخرًا في فيلم بعنوان “التاريخ السري لكوثر”، مع الفنانة ليلى علوي وإخراج محمد أمين، وتستعد خلال أيام المقبلة لتصوير فيلم جديد والذي وصفته بأنها مفاجأة من العيار الثقيل وستعلن عنه في الفترة القادمة بكل تفاصيله.