أحمد فهمي: بيومي فؤاد أقصر طريق لانتشار «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشر الفنان المصري أحمد فهمي صورة للفنان بيومي فؤاد، ووصفه بأنه أسهل واقصر طريق لانتشار فيروس “كورونا” بين الفنانين، وذلك نظرا لمشاركته في أكثر من عمل فني.
فهمي كتب مازحا، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “أنا مكنتش حابب اكلم فى موضوع الكورونا.. بس انا شايف ان اخطر حاجة فى الموضوع دا هو بيومى فؤاد”.
وأوضح: “بيومى فؤاد هو أقصر وأسهل طريق لنشر الفيروس لانه بيتنقل بين تلات أو اربع لوكيشنات فى اليوم.. اجتنبوا بيومى.. الوقاية خير من العلاج”.
يذكر أن الفنان المصري بيومي فؤاد يشارك حاليا في تصوير أكثر من عمل فني، منهم مسلسل “دهب عيرة” بطولة الفنانة يسرا، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.
كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في المسلسل السعودي “الديك الأزرق”، ويلعب بطولته الفنان عبدالله السدحان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.
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