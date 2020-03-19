بعد تأكيد نسبه للرسول.. حسام داغر يوضح حقيقة اعتزاله الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار حسام داغر العديد من التساؤلات حول اعتزاله الفن بعد إعلانه بدء صفحة جديدة في حياته.

لكنه أنهى حيرة جمهوره بعدما نفى في تصريحات صحفية نية اعتزال الفن قائلا: “اللي أقصده ملوش علاقة بالاعتزال أنا عمري ما أعتزل الفن ممكن أفضل شغال فيه لآخر يوم ليا، أنا قصدي أن الواحد يفكر ألف مرة قبل الأخطاء ويحس أنه واجهة لحاجة محترمة كبيرة زي دي وينقي كلامه وتصرفاته”.

وكشف أنه خريج كلية طب، وحصل على ماجستير في أمراض الدم والمناعة لكنه يعشق الفن منذ صغره وهو شيء أساسي في حياته مضيفا: “أنا بحب الفن مش كتمثيل بس أنا بحبه كفن الكتابة والإخراج والمشاهدة والقراءة والسينما وكل حاجة”.

كما أنه سبق ودرس في أمريكا عام 2009، منهج ميزنر للتمثيل السينمائي، ويعمل على تدريسه في مصر منذ نحو 10 أعوام قائلا: “اللي يقول عليا إني بعتزل الفن ميعرفنيش شخصيا لأن حياتي كلها عبارة عن حب للفن ومتخرج من عندي 34 دفعة كل دفعة فيها 10 أفراد يعني 340 فردا من أول 2012 لحد دلوقتي”.

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وتابع: “الواحد نفسه ربنا يطول في عمره إنه يقدر يعمل ده طول الوقت لأني اللي اتعلمته من الأجانب ببقى مستمتع وانا بنقله للأصغر مني ولزمايلي الممثلين المعروفين بياخدوا رأي في حاجات كتير”.

كما أكد أنه يعلم منذ صغره أنه من نسب الرسول أبا عن جدا وأن عددا من عائلته هم أعضاء في نقابة الأشراف ولكنه تأخر في التقديم على عمله بسبب أنه يحصل الأمر على إجراءات طويلة: “لكن ربنا قدرني وروحت وعملتها وأحب أقول للناس إني سعيد باللي أنا عملته واللي عنده القدرة يروح يتحقق ويعملها”.

وأوضح أنه نفذ وصية والدته بالتحاقه بالنقابة حيث أنها كانت تعلم أنها من نسب الرسول وكانت تحلم به كثيراً.

وكان الفنان حسام داغر قد كشف مؤخرا أن نسبه يعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتم اعتماد أوراق انتساب حسام داغر في نقابة السادة الأشراف هو ووالدته وأخوته.