في زمن الكورونا.. نجل راغب علامة يتحول لمدربه في الحجر الذاتي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحاول النجم اللبناني راغب علامة ممارسة أنشطة مختلفة داخل منزله بعد انضمامه لحملة «خليك بالبيت» التي دعا لها عدد من النشطاء في لبنان تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

السوبر ستار استبدل صالة الجيم بالتدريب وممارسة بعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق داخل منزله، واللافت أن نجله الأكبر «خالد» تولى مهمة تدريبه بدلاً من استحضار مدرب خاص، وقد شارك علامة متابعيه بمقطع فيديو مميز، ظهر فيه خالد يدرب والده على تمرين لرفع الأثقال.

وفي تعليق على الفيديو، كتب راغب: «أهوى الرياضة في الهواء الطلق!، وما في أحلى لما تشوف ابنك رجل وعم يدرّبك!».

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من ناحية أخرى، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنية من ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «ارتاح» باللهجة المصرية، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وهندسة صوتية هاني محروس، كما يعمل على اختيار باقي أغاني الألبوم.

يُذكر أن راغب علامة نجح في اقتناص فريقه للقب «أحلى صوت» من برنامج The Voice في موسمه الخامس، وفاز به المتسابق التونسي مهدي عياشي، وقد فاجأ السوبر ستار محبيه في الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة، بعنوان «كان غيرك أشطر»، وهي باللهجة الخليجية، من ألحان طلال، وكلمات خالد المريخي.