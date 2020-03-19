نيرمين الفقي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع اقتراب حلول عيد الأم، وجهت الفنانة المصرية نيرمين الفقي رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة.

نيرمين نشرت صورة لوالدتها الراحلة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة مؤثرة لها، بقولها: “# يا حبيبتي# يا أمي باقي علي عيدك يومين وحشتيني قوي # انا عارفه انك في مكان احسن #الله يرحمك ويحسن اليكي حبيبتي#”.

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يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وهي من بطولة رانيا محمود ياسين إيهاب فهمي محمد عادل، من تأليف ‏عمرو محمود ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أبو العروسة”، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وقدمت خلاله شخصية عبير والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.

ونيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها: «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها، وابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها، ولم تندم على ما فعلته.