نادين نسيب نجيم تتعرض لمحاولة سرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بلهجة شديدة العنف، اعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن استيائها من تعرضها لمحاولة سرقة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملكة جمال لبنان السابقة كتبت: «عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية خلصنا حللوا عني بقى ! العمى!»، حيث نصحها متابعوها بضرورة اللجوء لشركة متخصصة لتأمين حساباتها، وضمان عدم اختراقها.

ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «2020» ، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر، ومن المنتظر أن تغني الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أغنية تتر العمل.

شيرين هي نفس المطربة التي وضعت صوتها على تتر مسلسل نادين الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، وكانت الأغنية بعنوان «يا بتفكر يا بتحس»، وقد حققت نجاحاً كبيراً، حيث كانت المرة الاولى التي تغني فيها النجمة المصرية باللهجة اللبنانية، وقد شاركت نادين في بطولة العمل أمام قصي خولي أيضاً، وكان من إخراج فيليب أسمر.