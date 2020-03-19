خاص- جمعية “سطوح بيروت” تبدأ حملة مساعدات لـ 100 ألف عائلة

Mar 19, 2020
بدأت جمعية “سطوح بيروت” التي ترأسها الاعلامية داليا داغر، بتنظيم حملة مساعدات لعائلات محتاجة معزولة لا تستطيع التنقل وتضم افراداً يعانون من امراض مختلفة.
وعلمنا أن الجمعية بدأت توزيع المساعدات اليوم على مئة عائلة، حيث تتضمن المساعدات مواد غذائية ومعلّبات ومواد تنظيف وغيرها.
ومن المتوقع ان تستكمل داليا داغر هذه الحملة بإطلاق يوم الاثنين المقبل حملة جديدة لمساعدة 100 الف عائلة ولمدة شهر تقريباً خاصة مع تفشي فيروس كورونا والزام الناس بيوتهم للحد من انتشار الوباء القاتل.
هذا العمل الخيري ليس بجديد على “سطوح بيروت” خاصة ان الجمعية تنظم كل عام تيليتون لجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين. ويشارك في هذا الحدث السنوي الضخم عشرات الوجوه المعروفة الذين يجمعون بقيادة داليا داغر الملايين على مدار ساعات من البث المتواصل ويتم توزيعها على الحالات المستعجلة.
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