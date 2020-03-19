محمد رمضان يواجه كورونا بقناع كائن فضائي.. والمتابعون يهاجمونه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره مرتديا خوذة ذهبية تشبه التي تستخدمها الكائنات الفضائية في الأفلام، في إطار مواجهته لفيروس كورونا المنتشر بالبلاد؛ ما تسبب في حملة هجوم واسعة عليه.

نشر رمضان صورة جديدة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" ظهر خلالها مقنعا بشكل غريب وعلق: "الوقاية خير من العلاج".

لكن رمضان لم يسلم من هجوم متابعيه؛ إذ أشارو إلى أن ما يرتديه هو قناع مصنوع من الذهب ويأتي في ظل استعراض غنائه الفاحش وعدم مراعاته ظروف المواطنين البسطاء.

وقال أحمد جمال: "ده كده وقاية ولا انعزال.. فيها تكيف ده يا محمد"، وكتب آخر: "المعنى الحقيقى للوقاية من ذهب"، وتابع ثالث: "أنت عندك فلوس وما تعرف توديها فين وتظل تستعرض بيها علينا".

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وقبل أيام سخر النجم محمد رمضان، من تفشى فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخرا على أنغام أغنيته "فيروس"، وأظهر الفيديو فيروس كورونا على هيئة وحش يضرب عدة دول مثل إيطاليا والصين وإيران، وتظهر فى الخلفية مصر بعيدة عنه لا يراها.

ومن جانب آخر يشارك رمضان في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ومن تمثيل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.

وكان آخر أعمال محمد رمضان الفنية، أغنية "إعصار تسونامي، التي طرحها منذ أيام قليلة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".