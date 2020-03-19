بعد ضجة في السعودية.. الأمن يلقي القبض على "متناولي الديتول"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على شابين من مشاهير "السناب شات" ظهرا في مقاطع فيديو وهما يتناولان مواد منظفة، إذ كانت المقاطع قد أثارت استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لكون الشابين يتابعهما صغار سن، ويجهلون ما تؤول إليه تلك التصرفات الخاطئة وتعريض أنفسهم للخطر، وطالبوا الجهات الأمنية بمعاقبة مرتكبيها لوضع حد لها، لما قد تتركه من آثار سلبية على المجتمع.

ومنذ انتشار المقاطع طالب مغردون على "تويتر" تحت هاشتاغ "مشاهير الفلس" و"مشاهير الحثالة" بمعاقبة أولئك المستهترين والذين أقدموا على مثل هذه الأفعال الخطير دون أدنى مسؤولية ودون دراية لما ستؤول إليه هذه التصرفات، بعد أن قاما بتصوير أنفسهم وهما يتناولان المادة المنظفة لغرض حمايتهما من فيروس كورونا – حد زعمهم - والتي تستخدم للتطهير الأرضيات وغيرها.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، استياء الجميع وطالبوا بمعاقبتهم ووضعهم تحت طائلة المساءلة خصوصًا وأن المقاطع تظهر سخرية واستهزاء بالحدث وهو الأمر الذي حذرت منه النيابة العامة السعودية وشددت العقوبات على مثل هذه التصرفات الطائشة، كما أن الغضب العارم الذي صاحب المقاطع بسبب أن متابعيهم من الأطفال الذين ربما يتأثرون بما يشاهدوه ويتصرفون بنفس التصرف.

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ووصف البعض تلك المشاهد بأنها مقالب مؤذية ومقززة تسبب هلعاً وإحراجاً بين الناس، وأرجع بعض المتابعين سبب ظهور مثل هذه المشاهد من قبل المشاهير، بقصد الحصول على مشاهدات عالية في مواقع التواصل الاجتماعي أو للحصول على الشهرة من خلال انتشار المقطع وتداوله.

واتفق المغردون على معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بتصوير مقلب ونشره، ودعا المغردون الجهات المختصة لوضع تشريعات وضوابط للمقالب التي يتم نشرها في المواقع خصوصًا في مثل هذه الظروف، وأن يتم التشهير بهم حتى يكونوا رادعا لأي شخص يحاول القيام بمثل هذه التصرفات.