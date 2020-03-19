إلغاء موسم جدة حتى إشعار آخر منعا لانتشار كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت إدارة "موسم جدة" بيانا أكدت فيه إلغاء الموسم حتى اشعار آخر بسبب الأوضاع الحالية، حيث قالت في بيان رسمي "مواكبة للخطوات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لمواجهة فايروس كورونا الجديد، وحرصا على سلامة الجميع فإن إدارة "موسم جدة" وبشديد الأسف نعلن إلغاء الموسم، وأنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع انها اتخذت هذا القرار وهي مؤمنة بضرورة تظافر جميع الجهود لمواجهة هذا الفايروس والحد من انتشاره.

وكانت إدارة موسم جدة قد اتخذت كافة الاستعدادات لإظهار الموسم على أكمل وجه والذي كان من المفترض أن يبدأ بعد عيد الفطر المبارك، والذي عدّه المستشار تركي آل الشيخ تحديا، إلا أن فايروس كورونا كان له رأي آخر.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هئة الترفيه في المملكة، قد أعلن عن نجاح موسم الرياض الذي بلغ عدد زواره عشرة ملايين وثلاثمئة ألف زائر ومئتين وستة آلاف سائح، وأضاف بأن موسم جدة سيكون مثل موسم الرياض وسوف يحمل الكثير من المفاجئات الضخمة للسياح والمقيمين والمواطنين السعوديين، من حيث فعالياته المتنوعة والترفيهية، وأضافت اللجنة المشرفة على فعاليات موسم جدة بأن هناك أكثر من 150 فعالية سوف يعرض أغلبها للمرة الأولى في المملكة، وبأسعار منخفضة تنافسية تصل لما نسبته 25% من سعرها العادل الطبيعي.

ووجدت المواسم قبل انطلاقتها اختلاف وجهات النظر بين أفراد المجتمع، فمنهم من كان يرفض إقامتها بسبب أنها تحتوي على فعاليات تخالف العادات والتقاليد حد وصفهم، وبعضهم الآخر يرى بأنها تمثل أحد روافد العمل السياحي في المملكة لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

يشار إلى أن مجتمع جدة أو كما يطلق عليه "المجتمع الجداوي" قد طالبوا بموسم يفوق موسم الرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حصده الموسم، خصوصا وأن جدة تتمتع بالحضارة منذ زمن قديم، ووجهه سياحية للعالم.