قيامة عثمان 15.. البطل يكشف سرا خطيرا وعمه يورط القبيلة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل "قيامة عثمان" الذي يؤدي بطولته الفنان بوراك أوزجيفيت أحداثا مشتعلة، رغم أن الأنباء كانت تتعلق باحتمالية تأجيل عرضها على الشاشة بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة التركية عدة إجراءات احترازية، ومن بينها إغلاق المسارح والسينما.

وأظهرت الحلقة أحداثا ظهرت فيها محاولة السيد دوندار عم الغازي عثمان للمرة الأولى مساعدة قبيلته والوقوف معها بدلاً من الوقوف ضدها، لكن الإنسان المفسد لا يمكنه إصلاح شيء مهما فعل؛ إذ يخونه التقدير ويزيد من تعقيد الأمور بدلا من تقديم المساعدة المفيدة للقبيلة.

ويتسبب دوندار بالمتاعب لقصر نظره وكرهه الشديد وغيرته من عثمان بن أرطغرل، كما اكتشف عثمان سرا خطيرا أثار غضبه الشديد بعد معرفته بأسر أخيه غوندوز، وظهرت سالجان وهي تقول لدوندار أن هناك خائنا في القبيلة سلم غوندوز للمغول، ومن ذلك سوف تكون بداية كشف زهرة وخيانتها للقبيلة مقابل الحفاظ على باتور أبنها.

وحملت الحلقة الـ 15 من "قيامة عثمان" الموسم الأول عنوان "الشهداء لا يموتون" وكانت حلقة في غاية الإثارة والتشويق.

ووسط حالة من الترقب؛ فقد أعلن صناع العمل الاستمرار في تصوير حلقات المسلسل دون التوقف لمدة أسبوعين، وبالفعل كشفت قناة atv التركية عن الإعلان الأول للحلقة الـ 16 من مسلسل المؤسس عثمان، بعد ساعات قليلة من إذاعة الحلقة الـ 15.

Advertisements

وأعلنت القنوات التركية توقيف تصوير جميع المسلسلات المعروضة حاليا، لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس الكورونا في الأراضي التركية، منعاً للتجمعات للحد من انتشار المرض، وقد يتم تزويد المدة في حال ارتفاع عدد الحالات المصابة.

ومن المسلسلات التي تم إيقاف تصويرها وعرضها، مسلسل “رامو” و “ابنة السفير” و “المعلم” و “الطبيب المعجزة” واسطنبول الظالمة” و“حكيم أوغلو”، كما أنه تم تأجيل عرض مسلسل “حياة جديدة” الذي كان من المفترض أن يبدأ عرضه في يوم الاربعاء الموافق الـ 25 من مارس القادم، إلا أنه تم تأجيله لأجل غير مسمى.

إلا أن مسلسل قيامة عثمان لن يسري عليه هذا الأمر نظرا لنجاحه الضخم وانتظار المشاهدين من كل أنحاء العالم عرض حلقته كل أسبوع؛ ما يجعل انقطاعه لمدة أسبوعين أمرا في غاية الصعوبة.