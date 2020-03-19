سوسن ميخائيل تنهار بالبكاء بسبب والدتها.. وتشعر بالقلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية سوسن ميخائيل عن حزنها وإحساسها بالغصة لغيابها عن والدتها يوم عيد الأم لأسباب متعلقة بتواجدها في دولة الإمارات بهدف استكمال تصوير أعمالها.

وخلال تصريحها لـ"فوشيا" عبر اتصال هاتفي دخلت في نوبة بكاء لشدة خوفها على والدتها من أزمة فايروس كورونا المستجد في هذه المرحلة التي تحتاج لاتخاذ تدابير وقائية وحرص ورعاية بينما هي بعيدة عنها لاتقوم على رعايتها بشكل مباشر كما اعتادت دائماً.

وحول تأثير الفايروس والإجراءات المتخذة بسببه من إغلاق للحدود وإيقاف لبعض رحلات الطيران قالت ميخائيل إنها تشعر بالقلق لأنها ستنتهي بعد أيام من ارتباطات عملها في الإمارات ويتوجب عليها العودة إلى سوريا لكنها لاتدري وضع الطيران وماهي القرارات المستجدة، ولا إمكانية السماح بفتح الحدود بعد القرارات والتدابير الاحترازية للوقاية من هذا الفايروس، برغم أنها متلفهة جدا للعودة إلى سوريا والبقاء بجانب أسرتها ووالدتها التي لا يمكنها أن تغيب عنها كثيراً.

وأضافت أنها حالياً في الامارات تتخذ كل التدابير الاحترازية المشددة من قبل الدولة ومن قبل القائمين على جميع الأعمال من فحوصات ومحافظة على البقاء بمنأى عن الفايروس وعدم السماح له بالاقتراب من خلال الاستماع إلى النصائح والإرشادات الطبية، واستخدام المعقمات بشكل دائم، وتناول الفيتامينات التي من شأنها تقوية مناعة الجسم، لكن الخوف لايفارقها على جميع الناس مطالبة إياهم بعدم الاستهتار والاهتمام واتباع كل ما من شأنه الحفاظ عليهم وعلى من حولهم.

دراما 2020

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وحول أعمالها وحضورها في دراما رمضان المقبل قالت ميخائيل أنها أنهت تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا. مبينة أن شخصيتها "الآغاية" في الجزء الثاني ستواصل علاقتها مع إدارة الخان ومع الفتيات المتواجدات فيه، متمنية أن يشهد الجزء الثالث تطوراً أكبر للشخصية من خلال الأحداث التي تمر بها.

وإضافة إلى هذا العمل، تواصل حاليا تصوير دورها في مسلسل "بنت و ولد" وهو عمل اجتماعي سيت كوم يتم تصويره في استديوهات أبو ظبي يضم نجوما من مختلف أرجاء الوطن العربي. متمنية أن تعود الدراما السورية إلى قوتها وإنتاجها وحضورها القوي عبر الشاشات العربية.

وحول أهمية الدراما العربية المشتركة اليوم قالت ميخائيل هي ليست حالة جديدة على المشاهد العربي لكنها حالة باتت هامة وضرورية بظل الأزمات التي يمر بها كل بلد، والجمهور يحب مثل هذه الأعمال التي تجمع نجومه من مختلف الأقطار العربية في عمل واحد.

وكشفت عن وجود فحوص طبية يومية لكل العاملين في هذا العمل للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا المستجد ولضمان حماية الجميع بحسب القوانين المتبعة في دولة الإمارات لأن قصة الوقاية لامزاح فيها ولا استهتار وهو مايسبب الراحة لها ولجميع العاملين.

وبسبب هذين العملين وارتباطها بهما خارج سوريا اعتذرت ميخائيل عن المشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" ليكون حضورها مقتصراً عليهما في رمضان المقبل.