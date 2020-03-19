كارول سماحة تطرح كليب مش هعيش الخميس

تستعد الفنانة كارول سماحة، لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "مش هعيش" اليوم في تمام الساعة الرابعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

نشرت كارول سماحة، صورة من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "انتوا صوتوا لكليب أغنية مش هعيش، ولذلك سأقوم بطرحها اليوم".

يذكر أن قدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.

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