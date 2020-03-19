محمد عز وملك بدوى ضيفا ON Set الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
يحل الفنان محمد عز ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، على قناة ON، وذلك يوم الجمعة المقبل.
يتحدث محمد عز خلال الحوار عن تاريخه الفنى، وكواليس أعماله التى قدمها والجديد الذي يستعد له، فضلًا عن الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.
كما يستضيف البرنامج في فقرة أخرى، الفنانة ملك بدوي التي تتحدث عن أهم أعمالها الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.
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