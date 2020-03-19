ويزو ضيفة منى الشاذلى فى معكم الخميس

قررت الإعلامية منى الشاذلي اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بعد انتشار أخبار العدوى بفيروس كورونا الذي أثار القلق على مستوى ‏العالم.‏

شاركت منى الشاذلى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كيفية استقبال ضيوفها في زمن الكورونا، ‏حيث حرصت على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات خلال حلقتي برنامجها "معكم" على قناة‎ "cbc" ‎يومي الخميس والجمعة المقبلين‎.‎

كما حرص ضيوف البرنامج على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من انتشار الفيروس، وتستضيف الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو.

برنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎

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