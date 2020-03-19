" أمير كرارة يخضع لجلسة تصوير جديدة

خضع النجم أمير كرارة لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بالعديد من الإطلالات، حيث كانت بعدسة المصور شريف مختار، واهتم بإطلالاته مصممة الأزياء مى جلال.

وينشغل حالياً أمير كرارة بتصوير مسلسله "الاختيار"، فى العديد من الديكورات، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والذى يتناول فيه لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

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