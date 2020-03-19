العسيلي الأول على "يوتيوب" بأغنية "جنة تكفينا"

يستمر الفنان محمود العسيلي في تصدره المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير بـ كليب أغنيته الجديدة "جنة تكفينا".

وحققت "جنة تكفينا" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:يمنى العسيلي، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:أمير هداية.

يذكر أن آخر إصدارات العسيلي الفنية كانت أغنية "تمثيلية" التي حققَّت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إيهاب عبدالواحد و محمود العسيلي، توزيع: أمير هداية.

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