النجم عمرو دياب يتصدر تويتر

القاهرة - لايف ستايل
تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر باحتلاله المركز التاسع بهاشتاج يحمل اسمه.
ولم يكن هناك سببًا لتصدر الهضبة تويتر سوى تغريدات الآلاف من جمهوره التي تضمنت أشهر أغانيه وخاصة من ألبومه الأخير "سهران".
ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد سهران 14 أغنية وهي جامدة بس، سهران، هيعيش يفتكرني، مهرجان، جميلة، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، حلوة البدايات، يا روقانك، روح، عم الطبيب، زي مانتي.
يشار إلى أن عمرو دياب احتفل مع جمهوره بطرح ألبومه الجديد سهران في حفل بمركز المنارة يوم 29 فبراير الماضي.
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