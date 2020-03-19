القاهرة - لايف ستايل
طرحت الفنانة لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".
تقول كلمات الأغنية :"ملكة بيك .. أنا عينيك .. أنا اللي هنسيك ماضيك .. هغير كل حاجة فيك، أنا الحنية والطيبة اللي راجعة ليك، أنسى زمان، كل اللى فات ده ماضى وكان، داخلة حياتك بالأمان، عشان أعيشلك وتعيشلى الباقى من الحياة، ملكة بيك".
أغنية "ملكة بيك" كلمات وألحان توزيع مونتي، والتسجيل والمكس في إستوديو م. ياسر انور، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.
يذكر أن طرحت لطيفة، العديد من أغاني البوم "أقوى واحدة"، كان من بينها :"خاصمني ماشي"، و"كن جميلا"، و"ماتقربليش"، و"ادى عقد"، وغيرها من الأغاني.
قد يهمك أيضا:
لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة أدى عقد
لطيفة تطرح أحدث أغانيها "خاصمني ماشي"
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ملكة بيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.