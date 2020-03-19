محمد جناحي يطرح أغنية "شوف حل" عبر اليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
طرح الفنان محمد جناحي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "شوف حل" عبر القناة الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية :"شوف حل .. شوقي فاق حدود قلبي.. لآخر الدنيا وصل .. بالـعقل .. كيف بيأس من فراقك وانت لي آخر أمل؟ .. كـل شيٍ كنت أحبه .. صار من بعدك مُمِل .. محّد يعوّض مكانك .. لا رفيــق ولا أهــل .. يا ضميرٍ دوم غايب .. شِـف ضميري الـمٌتّصل .. آنـا نفـسي احترت منّي ..انت قـلّي ما الـعمل؟".
أغنية "شوف حل" كلمات: مشاري ابراهيم، والحان: طارق بخش، وتوزيع: أحمد وجيه، ومكساج: عبدالله جمال، وماستر: Leon Zervos، وجيتار: عمرو طنطاوي، وبيس جيتار: أحمد رجب.
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