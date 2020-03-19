فيفي عبده تنشر فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين صبري على متن طائرة

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو يجمعها بالفنانة ياسمين صبري خلال تواجدهما على متن طائرة.

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "صدفة خير من الف ميعاد انا بحبك وقد إية بتتكلمي عني وبتحبيتي واتمنى لكي النجاح الدائم ومبروك على اي حاجة عمليتها".

ومازحت ياسمين صبري ، فيفي عبده :" من كتر الرغي هيطردونا من الطيارة من كتر الكلام وانا بحبك ومصر كلها بتحبك وانا بحب فوفا وانا بحبها ويا رب بيخلها وتفضل تحب الموسيقى والحياة".

وكان رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد أعلن ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري يوم الجمعة المقبل.

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