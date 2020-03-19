أحمد سعد يطلق أغنية جديدة للوقاية من "كورونا" ويكشف تعاونه مع شاكوش

فاجأ الفنان أحمد سعد مستمعي راديو إينرجي، 92.1 بأغنية حصرية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد بالتعاون مع الشاعر أحمد إبراهيم، كاشفًا عن طرحها قريبًا.

وقال سعد خلال لقائه مع وائل منصور وسارة المنذر ببرنامج "عيشها بإينرجي"، إنه سيتواجد خلال شهر رمضان بأكثر من أغنية لمسلسل البرنس للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

وأكد إنه انتهى من أغاني الألبوم الجديد له بالتعاون مع شركة مزيكا، ومن المقرر طرحه قريبًا.

خلال الحلقة تحدث عن مشواره وقال إن أول 10 سنوات من مشواره الفني كان يقدم أغاني حزينة، مضيفًا أنه لا يمانع من الاقتباس تعليقًا على نجاح "بنت الجيران"، كاشفًا: "أول لحن في حياتي، كانت أغنية "طب ليه" لراغب علامة بعد سنة ونصف السنة، اكتشفت إنها كانت شبه من لحن لأغنية أصالة".

وتابع قائلاً: "أكتر الأغاني اللي سمعتها وكان نفسي أغنيها "قلبك يا حول الله" للفنان بهاء سلطان، أنا شخص بيحب السينما جدًا وفي نجوم كتير عايز أشتغل معاهم.. لكن تركيزي الأكبر مع المزيكا".

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وعن تعاونه مع حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، قال: "حسن شاكوش صوته جميلومميز جدًا ولذلك تعاونت معه في مهرجان 100حساب بكلام مناسب جدًا للمجتمع.. وسجلنا الأغنية من فترة"، مضيفا: "أنا ضد الكلام الخارج والإسفاف في أغاني المهرجانات".

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