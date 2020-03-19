شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. لقاء "المنسى" أمير كرارة و"الفتوة" ياسر جلال فى "اللوكيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النجمان أمير كرارة وياسر جلال في لوكيشن تصوير مسلسل "الفتوة"، حيث جلس الثناء قبل بداية تصوير مشاهد العمل، حيث اعتادا الثنائي على زيارة بعضهما في لوكيشن تصوير أعمالها خاصة عندما تكون قريبة من بعض، وحدث ذلك أثناء تصوير ياسر جلال مسلسل "ظل الرئيس" حيث زار كرارة فى لوكيشن "كلبش" وقتها.



امير كرارة وياسر جلال

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



امير كرارة وياسر جلال والمخرج بيتر ميمى من موقع تصوير كلبش

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المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج "سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.