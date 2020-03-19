شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة توم هانكس عن حالته الصحية: شقيقى بحالة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ساندرا هانكس شقيقة النجم الأمريكي، توم هانكس أن شقيقها لا يشعر بالتحسن الكامل، لكنه لا يزال بخير بعد إصابته هو وزوجته ريتا ويلسون بفيروس "كورونا" المستجد، لافتة أنها تواصلت معه وأخبرها أنه لا يزال بخير.

وقالت فى تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"لقد تواصلت مع أخي.. إنه ليس رائعًا، لكنه لا يزال بخير.. لست مصدومة، فهو ممثل، وليس آلة لكن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة".

وتوجد ساندرا حاليا في إيطاليا ولكنها فضلت البقاء بها، حيث قالت: "نحن بخير هنا.. البقاء في المنزل جيد معنا، وهذا المجتمع رائع، أنا محظوظة لوجودي هنا، روح الناس مذهلة!، ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فشلاً ذريعاً".

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وتابعت "أنا في مقاطعة بوردينوني، على بعد ساعة شمال البندقية، وسيتم الإغلاق حتى 3 أبريل وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

يذكر أن ساندرا، أكبر أشقاء النجم، كانت قد انتقلت إلى إيطاليا مع عائلتها في عام 2016 ولا تزال في الحجر الصحي بسبب تعامل البلد مع الوباء، وتأمل أن تتعامل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بإيجابية وسط تفشي المرض.

وحرص النجم العالمي توم هانكس، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بيومياته وحياته الروتينية التي يقوم بها يومياً مع زوجته ريتا ويلسون، بعد تماثلهم بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، ونشر صورة لآلة كاتبة عبر حسابه بانستجرام، وسرد أحدي ألعابه التي يخوضها يومياً مع زوجته فى العزل الصحى لهما، والتي انتهت بفوز زوجته بها، بالإضافة إلى محاولاته في ترتيب ملابسه.

وشارك شيت هانكس نجل النجم الأمريكي توم هانكس أخر مستجدات حالة والده ووالدته ريتا ويلسون بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدا أنهما بصحة جيدة حاليا عقب خروجهما من المستشفى فى أستراليا بعد الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، قائلا أنهما يشعران بتحسن كبير ومستمران فى العزل الذاتي فى المنزل، وذلك في فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام".