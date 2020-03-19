شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود.. آيتن عامر تكشف عن شخصيتها بـ" فرصة تانية" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بمجموعة صور لها من كواليس تصوير مسلسل " فرصة تانية"، وظهرت آيتن في الصور وهي ترتدى بنطلون أسود وبلوزة لونها أبيض، وكتبت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، كواليس مسلسل فرصة تانية، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها و جمالها، كما أبدت الفنانة كندة علوش إعجابها بالصور.





مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية فى الدراما التليفزيونية بعد "حكايتى" العام الماضى.





ويسجل "فرصة تانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "حكايتى" وحققت به نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد مد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



آيتن عامر

وتواصل النجمة ياسمين صبرى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "فرصة تانية" بشكل يومى وبدون توقفات وذلك من انطلاق العمل يوم 11 شهر يناير الماضى، حيث وضع مخرج العمل والشركة المنتجة خطة للانتهاء من كافة مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان لاسيما وأن "فرصة تانية" من أوائل الأعمال التى بدأت فى التصوير.

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وانتهت ياسمين صبرى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث المسلسل على مدار الشهر ونصف الماضيين فى أماكن متفرقة ما بين الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن شركة دعاية واعلان، وديكور منزل ياسمين وعدد آخر من الأماكن التى تم التصوير فيها.