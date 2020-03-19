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شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة عليا تستعد لخوض تجربة التمثيل مع النجمة غادة عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة والمطربة عليا، بأنها تستعد حالياً لخوض تجربة التمثيل من خلال عمل درامي جديد وإنتاج ضخم مع النجمة غادة عبد الرازق.
وأعربت عليا عن سعادتها بالمشاركة فى عمل فني مع النجمة غادة عبد الرازق ويعد نقلة كبيرة في مشوارها الفنى
واضافت بأنها "سيجرى الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعمل قريبًا، وسيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون".
وأشارت عليا أنها فخورة بأن أول أعمالها الفنية تنطلق من مصر عاصمة الفن والإبداع، وأضافت أنها تُجرى جلسات تحضيرية مع فريق العمل لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الفنانة عليا عادت للساحة الغنائية بقوة بأغنيتها الجديدة "روق علينا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب"، واستطاعت أن تقترب من الـ 3 ملايين مشاهدة .
وعلي جانب آخر أوضحت الفنّانة غادة عبد الرازق أن عليًا من الأصوات الواعدة والتي تمتلك موهبة كبيرة في الغناء والتمثيل وأنها تتوقع نجاح مبهر لها في اولي خطواتها في عالم التمثيل
يذكر أن غادة عبد الرازق أعلنت عن خَوضها الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "سلطانة المعز"، الذي سيتمّ عرضه على قناة "النهار" المصرية.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تُجسِّد دور امرأة تدير عِدّة محلات للمأكولات واللحوم والكِبدة ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، ومحمد لطفي ومن تأليف إياد إبراهيم إخراج محمد بكير.
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