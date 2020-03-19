شكرا لقرائتكم خبر عن ختم النمر 45.. عمر يعود لمريم ويساعد يوسف على الهروب ويرعى ابن شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مسلسل "ختم النمر" أمس الأربعاء بعرض الحلقة الـ45 والأخيرة على شاشة ON ليسدل الستار على العمل الذى حظى بمشاهدة وتفاعل الجمهور مع أحداثه على مدار الأسابيع الماضية، حيث كان المتابعون يترقبون نهاية المسلسل، خاصة لمعرفة موقف عمر النمر – أحمد صلاح حسنى من العودة إلى حبيبته مريم - نسرين طافش.

وشهدت الحلقة الـ45 اتفاق عمر وهنادى – ميرهان حسين – على أن تعيش الأخيرة معهم في المنزل دون زواجهما ويعتنى عمر بابنها من شقيقه سعيد – اسلام جمال – الذى تم قتله، وذهب عمر لمقابلة سلطان – جميل برسوم – فى محبسه، لكنه يفاجأ بالحالة التى وصل لها وأنه أصبح فى واد آخر وذلك منعه من الانتقام منه حيث كان ينوى ذلك.

واستطاع عمر الإيقاع بمروان – بسام رجب – زعيم تجارة الآثار وبدران – تميم عبده – بعدما اتصل بالأول وأخبره أنه مستعد أن يقول له على مكان المقبرة في مقابل تركه لـ جوليا – ساندى على، حيث كان والد عمر قد أخبره بمكانها، وذهب بدران للمقبرة ووجد هناك الضابط خالد الذي ألقى القبض عليه كما تم القبض كذلك على مروان.

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كما شهدت الحلقة مساعدة عمر أخيه يوسف بالهروب إلى اليونان قبل القبض عليه تنفيذا لوصية والدته – وفاء سالم، وعادت مريم إلى أسوان وذهب لها عمر وتم تصفية ما كان بينها لتكون النهاية السعيدة لأحداث المسلسل.

مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.